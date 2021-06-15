На трасі під Києвом сталася смертельна ДТП, рух транспорту обмежено

На автодорозі М-07 Київ-Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода з летальним випадком. На місці працюють правоохоронці, які обмежили рух транспорту.

Аварія сталася на 49 км автодороги в Бучанському районі. Там зіткнулися вантажівка Mercedes та легковий автомобіль Volkswagen. Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм загинув на місці події.

Поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово обмежено.

На місці працюють слідчі, рятувальники та поліцейські.

"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом", - йдеться в повідомленні.