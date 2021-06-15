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На трасі під Києвом сталася смертельна ДТП, рух транспорту обмежено

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Вівторок 15 червня 2021 08:28
На трасі під Києвом сталася смертельна ДТП, рух транспорту обмежено Фото: під Києвом сталася смертельна ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На автодорозі М-07 Київ-Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода з летальним випадком. На місці працюють правоохоронці, які обмежили рух транспорту.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Київської області.

Аварія сталася на 49 км автодороги в Бучанському районі. Там зіткнулися вантажівка Mercedes та легковий автомобіль Volkswagen. Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм загинув на місці події.

Поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово обмежено.

На місці працюють слідчі, рятувальники та поліцейські.

"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора на трасі Дєва-Недлак у Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України, які прямували мікроавтобусом з України до Чеської республіки. Загинули двоє українців.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві водій скоїв 18 дорожньо-транспортних пригод за добу.

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