Рух транспорту на Подолі відновлено після знешкодження гранати

Експерти вилучили предмет, схожий на гранату Ф1 та направили на додаткову експертизу

Рух транспорту в Подільському районі Києва після знешкодження гранати дозволено. Про це у коментарі РБК-Украіна повідомила речниця поліціі у Подільському районі Тетяна Іванюсь.



"Експерти вилучили предмет, схожий на гранату Ф1 та направили на додаткову експертизу. Наразі рух транспорту дозволено і відкрито", - сказала вона.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві на території вулиці Верхній Вал знайшли предмет, схожий на гранату. Він був знайдений на алеї поблизу вулиці Верхній Вал, 24.

Зазначимо, що у зв'язку з цим утворилися затори на вулиці Межигірська, Верхній Вал, Нижній Вал, Хорива і Ярославська.

Раніше в місті Дніпрі правоохоронці виявили велику схованку боєприпасів, які були незаконно вивезені із зони проведення операції Об'єднаних сил. Все виявлене правоохоронці у присутності понятих опечатали і направили на експертизу.

У замаскованій схованці невідомі зберігали близько 250 гранат ВОГ, 37 мін, 23 гранати РГД-5 та 13 гранат Ф-1, майже 500 патронів калібру 12.7 мм, запали, постріли до гранатомету та інші армійські боєприпаси