Рух Шулявським мостом частково обмежать

У Києві з 9 липня частково обмежать рух транспорту Шулявським мостом. На ділянках шляхопроводу будуть проводитися дорожні роботи.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Так, від завтра дорожники розпочнуть укладання верхніх шарів асфальту підходів з основним проїздом шляхопроводу, у зв'язку з чим буде обмежений проїзд транспорту по мосту.

"Початок проведення робіт - 9 липня, термін виконання 8-10 днів. У КП просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і уважно дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорозі", - зазначили в КМДА.

Нагадаємо, в лютому 2017 року на Шулявському мосту обвалилася частина бетонного паркану.

Навесні 2019-го Шулявський шляхопровід повністю перекрили і почали демонтаж конструкцій.

Після 10-місячної реконструкції міст відкрили, але будівельні роботи не закінчили.