Рух у Києві заблоковано: що відомо

У Києві в середу, 18 вересня, через загрозу вибуху перекрили міст Метро, рух у місті заблокована. Про це повідомляє РБК-Україна.

Ситуацію на мосту Метро кваліфікують як підготовку до теракту

Біля мосту Метро у Києві проводиться спеціальна поліцейська операція. За даними поліції, чоловік здійснює постріли та погрожує вибухом.

"Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовка до терористичного акту", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Невідомий погрожує підірвати міст Метро

Невідомий чоловік погрожує підірвати міст Метро в Києві. Як повідомляє "Київ Оперативний", в районі моста працюють співробітники Нацгвардії, пожежні, поліція, "швидка" та інші спеціальні підрозділи.

"На міст чоловік приїхав на автомобілі Opel AA8253XK, яким частково і заблокував рух по мосту. Також, свідки кажуть, що поліція запустила дрон, який злочинець розстріляв", - йдеться в повідомленні.

У Києві заміновано частину червоної гілки метро

За повідомленням КМДА, через анонімне повідомлення про замінування червона лінія метро в Києві працює від станції "Академмістечко" до "Хрещатика" і від "Лісової" до "Дарниці". На даним момент вибухотехніки перевіряють ділянку від станції "Дарниця" до "Хрещатика".

Київ скували пробки

Станом на вечір 18 вересня пробки в Києві складають 8 балів. Рух в столиці обмежено. Зокрема, пробки утворилися на Набережному шосе, Дніпровській набережній, Русанівській набережній.