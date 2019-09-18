Рух у Києві заблоковано: що відомо

18 вересня в Києві утворилися масштабні затори
У Києві в середу, 18 вересня, через загрозу вибуху перекрили міст Метро, рух у місті заблокована. Про це повідомляє РБК-Україна.
Біля мосту Метро у Києві проводиться спеціальна поліцейська операція. За даними поліції, чоловік здійснює постріли та погрожує вибухом.
"Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовка до терористичного акту", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Невідомий чоловік погрожує підірвати міст Метро в Києві. Як повідомляє "Київ Оперативний", в районі моста працюють співробітники Нацгвардії, пожежні, поліція, "швидка" та інші спеціальні підрозділи.
"На міст чоловік приїхав на автомобілі Opel AA8253XK, яким частково і заблокував рух по мосту. Також, свідки кажуть, що поліція запустила дрон, який злочинець розстріляв", - йдеться в повідомленні.
За повідомленням КМДА, через анонімне повідомлення про замінування червона лінія метро в Києві працює від станції "Академмістечко" до "Хрещатика" і від "Лісової" до "Дарниці". На даним момент вибухотехніки перевіряють ділянку від станції "Дарниця" до "Хрещатика".
Станом на вечір 18 вересня пробки в Києві складають 8 балів. Рух в столиці обмежено. Зокрема, пробки утворилися на Набережному шосе, Дніпровській набережній, Русанівській набережній.