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Київ скували пробки

Новини » Суспільство    18.09.2019 - 16:35
Київ скували пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнено рух переважно на правому березі Києва

Пробки в Києві у середу, 18 вересня, утворилися переважно на правому березі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Так, станом на 16:06 ускладнено рух на бульварах Тараса Шевченка та Дружби народів, на вулиці Хрещатик, Мечникова, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Васильківській, проспеках Валерія Лобановського і Перемоги (в районі метро "Шулявська").

Київ скували пробкиФото: пробки на правому березі столиці (Google maps)

Також затори спостерігаються на вул. Набережно-Хрещатицькій, Костянтинівської, Богатирській, Мінському проспекті, вул. Іллєнка, Великій Житомирській і Набережному шосе (в районі мосту Метро). Ускладнено рух також біля станцій метро "Хрещатик", "Золоті Ворота", "Майдан Незалежності", "Палац Спорту", "Лук'янівська", "Гідропарк".

На лівому березі столиці ускладнено рух автомобілів на Броварському проспекті (в районі метро "Лівобережна"), частково на Дніпровській набережній, проспекті Юрія Гагаріна і біля Дарницької площі.

Київ скували пробки

Фото: пробки на лівому березі Києва (Google maps)

Нагадаємо, раніше Управління з питань цивільного захисту КМДА закликало жителів Києва бути обережними, оскільки на 19 вересня оголошено штормове попередження.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що погода в Києві 19 вересня погіршиться, очікуються дощі та поривчастий вітер, температура до +6 градусів.

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