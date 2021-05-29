Рух на Босфорі зупинили через аварію на нафтовому танкері

Аварія танкера з нафтою призвела до зупинки руху через протоку Босфор в Стамбулі. Через кілька годин його частково відновили.

За даними головного управління берегової охорони, 249-метровий танкер з нафтою на борту втратив хід і почав дрейфувати в бік берега.

Нагадаємо, 23 березня у Суецькому каналі застряг контейнеровоз Ever Given, заблокувавши при цьому рух інших суден. На входах в Суецький канал утворилися гігантські черги. Блокування також вплинуло на вартість нафти. На розблокування водної магістралі пішло понад тиждень.

Після цього влада Єгипту заявила, що отримані збитки від блокування Суецького каналу оцінюються в мільярд доларів. Каїр також хоче отримати компенсацію від власника контейнеровоза, тому судно зараз під арештом.