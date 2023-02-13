RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дворники, учителя и водители: кого чаще всего ищут в Киеве через центр занятости

Фото: чаще всего ищут дворников, учителей и водителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале февраля 2023 года в базе данных Киевского городского центра занятости насчитывалось 4,4 тысяч актуальных вакансий, о которых работодатели сообщили столичную службу занятости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской центр занятости (КГЦЗ).

По данным пресс-службы, во время войны больше всего предложений работы в Киеве для рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями, учителей и водителей.

В спросе также швеи, медицинские сестры (братья), продавцы продовольственных товаров, слесари-сантехники, фармацевты, электромонтеры, повара, воспитатели заведений дошкольного образования, слесари, монтажники радиоэлектронной аппаратуры, врачи общей практики - семейный врачи, социальные работники, электро инженеры, практические психологи, электромеханики и бухгалтеры.

В начале февраля на учете в Киевском городском центре занятости состояли 5 тысяч граждан, около 3,8 тысяч из них получали пособие по безработице.

Во время действия военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а ее максимальный размер не может превышать размер минимальной заработной платы (на сегодняшний день - 6700 гривен).

В конце 2022 года уровень официальной безработицы в Украине упал до исторического минимума. Меньше 100 тысяч граждан получают пособие.

В то же время, по оценкам НБУ, ищут работу в Украине около 3 млн человек .

Читайте РБК-Украина в Google News
работа в Киеверабота в Украине