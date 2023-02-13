Дворники, учителя и водители: кого чаще всего ищут в Киеве через центр занятости

По данным пресс-службы, во время войны больше всего предложений работы в Киеве для рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями, учителей и водителей.

В спросе также швеи, медицинские сестры (братья), продавцы продовольственных товаров, слесари-сантехники, фармацевты, электромонтеры, повара, воспитатели заведений дошкольного образования, слесари, монтажники радиоэлектронной аппаратуры, врачи общей практики - семейный врачи, социальные работники, электро инженеры, практические психологи, электромеханики и бухгалтеры.

В начале февраля на учете в Киевском городском центре занятости состояли 5 тысяч граждан, около 3,8 тысяч из них получали пособие по безработице.

Во время действия военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а ее максимальный размер не может превышать размер минимальной заработной платы (на сегодняшний день - 6700 гривен).