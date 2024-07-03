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В две и три очереди. Стало известно, как завтра будут выключать свет

Среда 03 июля 2024 18:48
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В две и три очереди. Стало известно, как завтра будут выключать свет Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как будут действовать графики 4 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 4 июля, в Украине отключения света по графику будут происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как пояснили в компании, завтра, 4 июля, графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток.

"С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы - три очереди" - сказано в сообщении.

Стоит заметить, что питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Отключение света в Украине

После того, как Россия уничтожила значительную часть энергогенерации в Украине, были введены почасовые графики отключения электроэнергии. Однако украинцев предупреждают, что ситуация с электроснабжением может ухудшиться из-за того, что в июле будет происходить ремонт нескольких энергоблоков АЭС.

Однако сегодня член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко рассказал, что после 20-х чисел июля графики отключения света будут ослаблены.

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Укрэнерго Блэкаут График отключения света
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