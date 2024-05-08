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Две ночи подряд. Синоптики предупредили о заморозках в Украине

Украина, Среда 08 мая 2024 16:20
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Две ночи подряд. Синоптики предупредили о заморозках в Украине Фото: в ближайшие две ночи 9 и 10 мая в Украине ожидаются заморозки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на третий весенний месяц, синоптики предупреждают, что в ночь на 9 и 10 мая в Украине возможны заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ночью 9 и 10 мая в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью 9 мая в Черниговской и Сумской областях, а также ночью 10 мая в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

В Украине в ночь на 9 и 10 мая ожидаются заморозки (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Погода в Украине в последнее время не без сюрпризов. Достаточно вспомнить сильные дожди в Украине в конце апреля. Так, в частности, 21 апреля из-за непогоды десятки населенных пунктов в нескольких регионах Украины остались без света.

Май 2024 в Украине тоже оказался не без "изюминки". С начала месяца заморозки уже фиксировались несколько ночей подряд. К примеру, заморозки в Украине синоптики прогнозировали и на Пасху. Кроме того, понижение температурв до ночных "минусов" вероятно и в конце мая.

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