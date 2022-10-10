Две мишени. Зеленский назвал цели масштабной атаки РФ на Украину

"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени. Энергообъекты - по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, юг. Вторая мишень - люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда", - заявил президент.

Кроме того, президент добавил, что российские войска бьют по критической инфраструктуре по всей стране. По словам Зеленского, Россия хочет запугать украинцев, но оккупантам сделать это не удастся.

"Почему именно такие удары? Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди побежали, но мы будем бежать только вперед и продемонстрируем это на поле боя. Работают спасатели, работают ПВО. Сегодня будьте, пожалуйста, в укрытиях. Благодаря нашим военным все будет нормально", - добавил он.