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Две страны НАТО согласились достичь 5% расходов на оборону

Фото: Кристен Михал, премьер-министр Эстонии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Литва и Эстония после "хорошего и конструктивного давления" со стороны Соединенных Штатов Америки (США) пообещали достичь 5% расходов на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financal Times (FT).

Литва планирует тратить на оборону от 5 до 6% своего ВВП со следующего года и как минимум до 2030-го. Это, в свою очередь, вдвое больше, чем сегодняшние показатели.

"Конечно, есть давление (со стороны США. - ред.), и это хорошее и конструктивное давление со стороны нашего стратегического и крупнейшего союзника в НАТО... Мы не можем игнорировать эти сигналы. Но это не единственная причина. Для нас экзистенциально важно иметь здесь реальные военные возможности", - заявил Кястутис Будрис, глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы.

Фото: расходы на оборону стран-членов НАТО (ft.com)

Глава эстонского правительства Кристен Михал, в свою очередь, заявил, что его страна также планирует выделять на оборону 5% ВВП. Он назвал Штаты ключевым партнером по вопросам безопасности и отметил, что расходы НАТО на оборону должны вырасти.

"Мы знаем нашего противника, и я полностью согласен - наша цель должна составлять 5 процентов", - добавил он.

 

Увеличение расходов на оборону стран НАТО

Действующий президент США Дональд Трамп ранее уже неоднократно призывал страны-члены НАТО усиливать расходы на собственную оборону. В прошлом году он также угрожал, что будет "поощрять" Россию "делать все, что угодно" с членами НАТО, которые не выполнили своих финансовых обязательств перед Альянсом.

В декабре 2024-го Трамп заявил, что Штаты могут выйти из НАТО, если союзники не согласятся повысить свои расходы на оборону.

В январе президент призвал членов Альянса повысить оборонные расходы до 5% от ВВП.

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