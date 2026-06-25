Две страны ЕС против запрета на въезд россиян, воевавших против Украины, - Bloomberg

Запрет на въезд для российских эксвоенных является частью предложенного 21-го пакета санкций против России. Государства-члены Евросоюза намерены обсудить эту инициативу уже в пятницу.

Италия и Франция в целом не не возражают против идеи запрета на въезд участников войны против Украины в Европу. Однако они отмечают, что такие ограничения следует регулировать исключительно из-за визовой политики, а не санкционных механизмов.

Кроме того, европейские дипломаты указывают на практические сложности. Предложение предполагает, что страны-члены должны самостоятельно проверять и определять, кто именно участвовал в боевых действиях, что реализовать крайне тяжело.

Напомним, лидеры ЕС одобрили беспрецедентное решение продлить санкции против России сразу на год. Ранее экономические ограничения традиционно возобновлялись каждые шесть месяцев.