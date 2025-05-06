Два часа обстрелов, двое пострадавших: первые детали последствий атаки РФ по Харькову

С ночи и до самого утра, 6 мая, россияне массированно атаковали дронами Харьков. В результате прилетов зафиксированы пожары, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова
"Два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу. Под ударами были четыре района Харькова - Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный. Известно о двух пострадавших", - написал Терехов в 05:52.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал о деталях по каждому из районов города
Шевченковский район
В результате падения обломков БпЛА типа "Шахед" вспыхнула крыша и комната частного жилого дома на площади 100 квадратных метров.
Холодногорский район.
Зафиксировано падение вражеского дрона. Горит автомобиль. Попадание второго беспилотника в землю. Поврежден жилой дом.
Киевский район
В результате удара БпЛА горит здание ресторана.
Индустриальный район
В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание.
"Сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов", - добавил Синегубов.
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