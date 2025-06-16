За двое суток ДТЭК вернул свет 76 тысячам семей после обстрелов

Ранее сообщалось, что за первую неделю июня энергетики ДТЭК Рината Ахметова смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 53 населенных пунктов и вернуть свет в дома почти 140 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской областей и Киева.

В частности, за сутки 7 июня энергетики ДТЭК смогли восстановить электроснабжение в домах более 76 тысяч семей в двух областях и столице после вражеских обстрелов.

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