За двое суток ДТЭК вернул свет 76 тысячам семей после обстрелов

За двое суток, 13 и 14 июня, энергетики ДТЭК вернули свет жителям десяти районов Донецкой и Днепропетровской областей, пострадавших от обстрелов врага. Снова с электроснабжением почти 76 тысяч семей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Отмечается, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушениям подвергается инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.
"В течение 13 и 14 июня энергетики ДТЭК вернули электроснабжение в три района области. Снова со светом 34,7 тысяч семей региона", - отметили в ДТЭК.
Подвергается постоянным разрушениям от российских оккупантов также Днепропетровская область.
За прошедшие двое суток ремонтные бригады ДТЭК вернули свет более 41 тысячи семей семи районов Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что за первую неделю июня энергетики ДТЭК Рината Ахметова смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 53 населенных пунктов и вернуть свет в дома почти 140 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской областей и Киева.
В частности, за сутки 7 июня энергетики ДТЭК смогли восстановить электроснабжение в домах более 76 тысяч семей в двух областях и столице после вражеских обстрелов.
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