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Двери закрываются: оккупанты в Луганской области ограничили выезд чиновникам-коллаборантам

Фото: оккупационная администрация г. Луганск (росСМИ)
Автор: РБК-Украина

Российские оккупационные "власти" Луганской области решили ограничить права на выезд чиновников-коллаборантов. Выехать теперь будет возможно только со специальным "разрешением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

Отмечается, что это "распоряжение" касается тех коллаборантов, которые якобы обладают "информацией особой важности" или "совершенно секретными сведениями".

"Разрешение" на выезд таких лиц должен предоставлять лично оккупационный руководитель так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник. Он будет рассматривать "заявления на выезд", в которых коллаборанты должны указать маршрут поездки, тип транспорта и данные лица, к которому они направляются.

По данным Лысогора, в течение 35 дней такого чиновника-коллаборанта будут "проверять" органы ФСБ и внутренней разведки РФ.

"Дверь закрывается", - резюмировал глава Луганской ОВА.

Ситуация в Луганской области

Российские захватчики продолжают пытаться наступать по этому направлению. Институт изучения войны (ISW) сообщал, что 18 и 19 августа оккупанты немного продвинулись к юго-западу от Новоселовского (юго-восточнее Купянска) и к юго-западу от Андреевки (к западу от Сватового). При этом российские военкоры утверждали, что якобы войска РФ продвинулись в районе Табаевки, Песчаного и Макеевки, но ISW подчеркивает, что доказательств таким заявлениям нет.

Также известно, что с Луганского направления войска РФ перебрасывают своих солдат на Харьковский. Спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев сообщал, что был переброшен 22-й мотострелковый полк из Луганской области.

 

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 158 боев, а оккупанты продолжают активно наступать на нескольких направлениях.

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Луганск