Дві військові частини РФ практично повністю знищені в Україні

Російські окупанти продовжують нести величезні втрати в Україні. Так, поданим на 2 березня військова частина з російського Саратова вже втратила загиблими в Україні 80% особового складу, а військова частина з міста Камишин Волгоградської області РФ - 70% особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Центру протидії дезінформації, опубліковані у четвер, 3 березня.

"Втрати ворога! Військова частина з міста Камишин Волгоградської області РФ втратила загиблими 70% особового складу. Військова частина з міста Саратов - 80% особового складу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько 9 тис. російських військових були знищені за один тиждень війни проти України. Армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber.