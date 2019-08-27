Дві українські тенісистки стартували на US Open з перемог

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська здобули перемоги на старті турніру Відкритого чемпіонату США (US Open). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Перша ракетка України і п'ята у світовому рейтингу обіграла представницю США Уітні Осігве з рахунком - 6:1, 7:5. Матч тривав 1 годину і 16 хвилин. У другому колі турніру Еліна зіграє проти американської тенісистки Вінус Вільямс (WTA 52).

Ястремська в першому раунді у трьох сетах обіграла румунку Моніку Ніколеску - 6:4, 1:6, 6:2. Суперниці провели на корті 1 годину і 57 хвилин. Таким чином, Ястремська здобула свою першу в кар'єрі перемогу в основі US Open. У наступному колі вона зіграє проти Ребеки Петерсон (Швеція, WTA 71).

40 ракетка світу Леся Цуренко знялася з розіграшу US Open. Українку турбують проблеми з правим ліктем.

Цуренко не пропускала жодного розіграшу US Open з 2012 року, коли дебютувала в основній сітці. У минулому сезоні вона показала свій найрезультат на турнірах "Великого шолома" (Grand Slam), дійшовши до чвертьфіналу.

Нагадаємо, Марта Костюк не зіграє на останньому в сезоні турнірі "Великого шолома".