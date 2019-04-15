Дві українські тенісистки почали тиждень з особистими рекордами в рейтингу WTA

Фото: Дарина Лопатецька (itftennis.com)

Українки, які входять до топ-50, не змінили свої позиції

Дві українські тенісистки розпочали другий тиждень квітня з особистими рекордами в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Катаріна Завацька виступала на турнірі WTA в Лугано, де пройшла кваліфікацію, але в першому колі поступилася майбутній фіналістці ярмі Свентек з Польщі. Показаний результат дозволив українці піднятися на шість рядків, і тепер вона займає 171 місце.

15-річна Дарина Лопатецька впритул піднялася на чотири рядки вгору і наблизилася до топ-250, займаючи 251 позицію.

Українки, які входять в топ-50, не змінили свої позиції в рейтингу: Еліна Світоліна залишається на шостому рядку, Леся Цуренко - на 26 місці, а Даяна Ястремська - на 37 позиції.

Нагадаємо, попередні рекорди Завацької та Лопатецької у світовій тенісній класифікації - 174 і 301 позиції відповідно.