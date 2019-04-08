Світоліна посідає шосте місце в рейтингу WTA

Фото: Еліна Світоліна (Michael Cummo / BNP Paribas Open)

Козлова піднімається на сім позицій

Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на шосте місце в оновленому рейтингу WTA від 8 квітня. Про це повідомляється на сайті організації.

Наша тенісистка обійшла Кікі Бертенс, не захистив титул в Чарлстоні.

Друга і третя ракетки України Леся Цуренко і Даяна Ястремська зберегли свої позиції, а ось Катерина Козлова, яка на турнірі в Чарльстоні пройшла кваліфікацію і вийшла до другого кола в основі, поліпшила свій результат на сім рядків.

Рейтинг WTA. 8 квітня

1 (1) Наомі Осака (Японія) - 5967

2 (2) Сімона Халеп (Румунія) - 5782

3 (3) Петра Квітова (Чехія) - 5645

4 (4) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5580

5 (5) Анжелік Кербер (Німеччина) - 5220

6 (7) Еліна Світоліна (Україна) - 5020

7 (6) Кікі Бертенс (Нідерланди) - 4640

8 (8) Слоун Стівенс (США) - 4386

9 (9) Ешлі Барті (Австралія) - 4275

10 (10) Аріна Соболенко (Білорусь) - 3595

...

26 (26) Леся Цуренко (Україна) - 1 767

37 (37) Даяна Ястремська (Україна) - 1700

92 (99) Катерина Козлова (Україна) - 677

Нагадаємо, Світоліна стала сьомою в списку світової тенісної кваліфікації, не захистивши очки на турнірі серії Premier Mandatory в Майамі.