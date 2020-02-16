Дві українські біатлоністки потрапили в топ-20 гонки переслідування на ЧС

В рамках чемпіонату світу з біатлону в Антхольц-Антерсельві дві українки потрапили до двадцятки найкращих гонки переслідування на 10 км з чотирма вогневими рубежами. Про це пише biathlon.com.ua.

Найкращий результат серед наших спортсменок стала Олена Підгрушна, яка з чотирма промахами фінішувала 13. На 19 місце прийшла Юлія Джима з чотирма колами штрафу. Стільки ж промахів зробили і сестри Семеренко, Віта посіла 39 місце, а Валя не потрапила в залікову зону - 43 позиція.

Перемогу здобула італійська біатлоністка Доротея Вірер, допустивши лише один промах по ходу дистанції, показавши результат 29:22.0. Друге місце у німкені Деніз Херрман (+9.5 і три промахи), третьою стала норвежка Марті Ройселанд (+13.8, також 3 кола штрафу).

Сьогодні також відбудеться гонка переслідування серед чоловіків. На дистанцію вийдуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов і Антон Дудченко.

Нагадаємо, біатлоністи збірної України були близькі до завоювання медалі у стартовій гонці чемпіонату світу з біатлону - змішаній естафеті.