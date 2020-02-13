Україна фінішувала п'ятою у змішаній естафеті на ЧС з біатлону

Фото: (twitter.com/IBU_WC)

Комадна була близька до завоювання медалі

Біатлоністи збірної України були близькі до завоювання медалі у стартовій гонці чемпіонату світу з біатлону, який проходить в італійському Антхольц-Антерсельві. Про це повідомляється на сайті biathlon.com.ua.

У змішаній естафеті, яка відкрила програму змагання головного турніру року, "синьо-жовту" команду представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Україна вийшла на старт під 24 номером. За перше коло Анастасія Меркушина відстрілялася чисто і зуміла відіграти кілька позицій - вона передала естафету 7. Юлія Джима на другому етапі, хоч і використовувала два додаткові патрони на стійці, але передала естафету п'ятою.

Потім Артем Прима також використовував ще два патрона на стійці, проте зберіг п'яту позицію. Дмитру Підручному вряди-годи можна було в естафеті не витягувати команду, а реально боротися за медалі.

And are chasing the top 3! Watch out as both teams know how to shine in relays #antholz2020 pic.twitter.com/g8XWaEryLF — IBU World Cup (@IBU_WC) February 13, 2020

Капітану команди довелося ризикувати, однак раз ризик не виправдався. Підручний допустив чотири промахи і відправився на штрафне коло, фінішувавши п'ятим.

Чемпіонами світу стали норвежці, срібні медалі завоювали італійці, а бронзові нагороди відвезуть додому біатлоністи з Чехії.

Змагання в Антхольці будуть проходити до 22 лютого 2020 року.