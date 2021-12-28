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Продали немовлят іноземцям на 1,2 млн євро: правоохоронці викрили банду

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 15:51
Продали немовлят іноземцям на 1,2 млн євро: правоохоронці викрили банду Фото: власники приватної клініки організували "схему" продажу дітей на 1,2 млн євро (mvs.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці викрили "схему" продажу дітей іноземцям. Шістьом фігурантам, які встигли "заробити" на цьому 1,2 млн євро, повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Встановлено, що до складу групи входили двоє організаторів - засновників приватної клініки. Вони вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі так званого "сурогатного материнства".

"Народжувати немовлят жінки виїжджали до Чехії. Водночас у жодних документах не йшлося про сурогатне материнство, натомість вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою. У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком - іноземець", - розповіли у поліції.

Так, після чого "сурогатних матерів" примушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.

Відомо, що за такі "послуги" організатори отримували 50-70 тисяч євро, а за 3 роки своєї "діяльності" їм вдалося отримати від продажу немовлят понад 1,2 млн євро.

Наразі проведено 20 санкціонованих обшуків у клініці та за місцями мешкання фігурантів. Правоохоронці вилучили документи та печатки медичних закладів, а також автомобілі преміум-класу.

Шістьом фігурантам уже оголошено про підозри у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) ККУ.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такого.

Суд вирішуватиме питання про обрання запобіжних заходів фігурантам у вигляді взяття під вартою з можливістю внесення застави в сумі 50 млн гривень кожному.

Фото: власники приватної клініки організували "схему" продажу дітей на 1,2 млн євро (mvs.gov.ua)

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