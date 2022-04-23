РФ використовує підводні човни для ракетних ударів по Україні , - The Times

Російські війська застосовують щонайменше чотири підводні човни в Чорному морі для нанесення ударів ракетами типу "Калібр" по території України, а після загибелі крейсера "Москва" стали використовувати субмарини частіше, вважають британські військово-морські експерти Г.І. Саттон та Бенджамін Піттет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Йдеться про російські підводні човни проекту 877 "Палтус". В акваторії Чорного моря діють щонайменше 4 такі субмарини, з яких здійснюються ракетні обстріли по далеких цілях в українському тилу.

Пуск ракет здійснюється з глибини до 50 метрів, що не дозволяє радарам і супутникам ефективно їх фіксувати.

Як вважають Саттон і Піттет, війська РФ після потоплення флагмана ФМ "Москва" збільшили використання субмарин для атак, щоб уникнути ризиків контратаки з боку ЗСУ і берегової охорони.

Експерти у своєму аналізі вказують на дані з відкритих джерел про навантаження росіянами ракет "Калібр" і боєголовок на борт підводних човнів у військово-морських портах, що продовжувалося і після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Субмарини проекту 877 "Палтус" здатні запускати ракети типу "Калібр" з торпедних апаратів. Такі ракети можуть долітати до цілей на відстані до 2,5 тисячі кілометрів.