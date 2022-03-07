Дві найбільші аудиторські компанії з "великої четвірки" йдуть з Росії

Дві аудиторські компанії з "великої четвірки" KPMG і PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) в неділю заявили, що більше не матимуть філії в Росії через вторгнення країни в Україну. Рішення торкнеться тисячі партнерів і співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Гігант аудиторських і консалтингових послуг KPMG заявив, що його фірми в Росії і Білорусі покине мережу, що торкнеться понад 4500 партнерів і співробітників

Окремо PwC домовилася, що філія в Росії покине свою мережу. Фірма працює в Росії понад 30 років і має там 3700 партнерів і співробітників.

"В результаті вторгнення російського уряду в Україну ми вирішили, що в обставинах, що склалися, у PwC не повинно бути філії в Росії, і, отже, PwC в Росії покине мережу", - йдеться в повідомленні PwC.

Санкції, введені Великобританією, ЄС і США щодо Росії, змушують компанії в усьому світі задуматися про те, чи слід їм продовжувати працювати з російськими клієнтами.

"Велика четвірка" - чотири найбільших у світі мережі компаній, що надають аудиторські та консалтингові послуги: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young та KPMG.