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ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW

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Пятница 18 августа 2023 04:34
ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW Фото: украинские военные (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы ведут контрнаступательные действия на Бердянском направлении. ВСУ также закрепились на позициях к югу от Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской области

На линии Купянск-Сватово-Кременная россияне ведут попытки наступления. По данным Генштаба Украины, российские войска провели неудачные наступательные операции в районе Синьковки и Белогоровки.

Украинские войска вели наступательные действия под Купянском и на линии Сватово-Кременная, однако не имели успеха.

ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW

Донецкая область

Украинские войска продлили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и вышли на южный фланг Бахмута. ВСУ достигли незначительных успехов в южной части Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продолжили наступательные действия к югу от Бахмута, закрепившись на новых позициях.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки (7 км северо-западнее Бахмута) и Белой Горы (14 км юго-западнее Бахмута).

ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Керамика (14 км северо-западнее Авдеевки), Красногоровки и Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки).

ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW

Южное направление

17 августа ВСУ проводили контрнаступление в районе границы Донецко-Запорожской области, но не продвигались. В Генштабе Украины заявили, что украинские войска продолжали наступление на Бердянском направлении.

Российские войска вели безуспешные атаки вблизи Урожайного.

Украинским бойцам удалось продвинуться вперед юго-западнее Новопокровки. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

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Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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