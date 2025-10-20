Два украинских села признали лучшими в мире: в какой области они находятся (фото)

Два села из Украины были признаны лучшими для путешественников в рамках международного конкурса The Best Tourism Villages ("Лучшие туристические села").
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Украины в Facebook.
В ГАРТ рассказали, что недавно в китайском городе Хужоу состоялась церемония награждения Best Tourism Villages ("Лучшие туристические села") по версии World Tourism Organization (UNWTO) - одной из самых престижных инициатив в сфере сельского туризма.
Среди новых обладателей титула "Лучшие туристические села" - два населенных пункта Закарпатской области Украины:
"То, что сразу два украинских села вошли в перечень лучших туристических сел мира, - доказательство того, что даже во времена войны Украина остается открытой, гостеприимной и интересной", - отметила руководительница ГАРТ Наталья Табака.
Она добавила, что это - "признание совместной работы общин, бизнеса и всех, кто развивает туризм как путь к устойчивости и возрождению украинских сел".
В ГАРТ уточнили, что в 2025 году наряду с двумя селами Закарпатской области в финал конкурса попало также легендарное гуцульское село Криворивня (в Ивано-Франковской области).
Стоит отметить, что программа Best Tourism Villages отмечает сельские дестинации, которые используют туризм для:
Генеральный секретарь ООН Туризм Зураб Пололикашвили отметил, что такие громады "превращают туризм в катализатор возможностей и защиты традиций".
"Гордимся тем, что Украина в очередной раз заявляет о себе как страна уникальных, устойчивых и привлекательных туристических дестинаций", - отметили в ГАРТ.
Напомним, в 2024 году два украинских села (во Львовской и Ивано-Франковской областях) вошли в рейтинг The Best Tourism Villages впервые в истории. Тогда заявки украинских конкурсантов были отобраны представителями Консультативного совета среди более 260 участников из более чем 60 стран мира.
