Два украинских села признали лучшими в мире: в какой области они находятся (фото)

Какие украинские села - среди лучших в мире

В ГАРТ рассказали, что недавно в китайском городе Хужоу состоялась церемония награждения Best Tourism Villages ("Лучшие туристические села") по версии World Tourism Organization (UNWTO) - одной из самых престижных инициатив в сфере сельского туризма.

Среди новых обладателей титула "Лучшие туристические села" - два населенных пункта Закарпатской области Украины:

село 10 музеев - Колочава;

село, простирающееся рядом с легендарным "Оком Карпат" - Синевирская Поляна.

Озеро Синевир (фото: facebook.com/DARTUkraine)

"То, что сразу два украинских села вошли в перечень лучших туристических сел мира, - доказательство того, что даже во времена войны Украина остается открытой, гостеприимной и интересной", - отметила руководительница ГАРТ Наталья Табака.

Она добавила, что это - "признание совместной работы общин, бизнеса и всех, кто развивает туризм как путь к устойчивости и возрождению украинских сел".

Колочава и Синевирская Поляна - неповторимые украинские села (фото: facebook.com/DARTUkraine)

В ГАРТ уточнили, что в 2025 году наряду с двумя селами Закарпатской области в финал конкурса попало также легендарное гуцульское село Криворивня (в Ивано-Франковской области).

Украинские Карпаты - волшебные в любой сезон (фото: facebook.com/DARTUkraine)

Стоит отметить, что программа Best Tourism Villages отмечает сельские дестинации, которые используют туризм для:

устойчивого развития;

сохранения культуры;

повышения качества жизни местных жителей.

Генеральный секретарь ООН Туризм Зураб Пололикашвили отметил, что такие громады "превращают туризм в катализатор возможностей и защиты традиций".

"Гордимся тем, что Украина в очередной раз заявляет о себе как страна уникальных, устойчивых и привлекательных туристических дестинаций", - отметили в ГАРТ.

Публикация ГАРТ (скриншот: facebook.com/DARTUkraine)