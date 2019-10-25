Два українських футболіста потрапили в збірну туру Ліги Європи

Захисник київського "Динамо" Артем Шабанов і форвард бельгійського "Гента" Роман Яремчук включені в символічну збірну третього туру групового етапу Ліги Європи. Про це повідомляється в Twitter турніру.

Яремчук оформив дубль в матчі з німецьким "Вольфсбургом" (2:2) і врятував свою команду від поразки, а Шабанов зрівняв рахунок в матчі з "Копенгагеном" (1:1). Для 27-річного динамівця даний гол став першим в рамках єврокубків.

Повністю збірна 3 туру Ліги Європи віглядіт наступним чином: Матвій Сафонов ("Краснодар"), Серхіо Ескудеро ("Севілья"), Артем Шабанов ("Динамо" Київ), Аїлтон, Дані Кінтана (обидва - "Карабах"), Тен Копмейнерс (АЗ), Франко Васкес ("Севілья"), Ніколя Пепе ("Арсенал"), Роман Яремчук ("Гент"), Уссама Ідрісса (АЗ).

Нагадаємо, за підсумками ігрового тижня, що завершився в єврокубках, Україна залишилася на десятому місці в клубній таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).