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Два випадки коронавірусу підозрюють на круїзному лайнері в порту Норвегії

Новини » В світі     03.03.2020 - 09:57
Два випадки коронавірусу підозрюють на круїзному лайнері в порту Норвегії
Ілюстративне фото (freepik)

Симптоми коронавіруса зафіксували у двох громадян Німеччини, які напередодні контактували з інфікованим

У норвезькому порту Хаугесунн відклали відправлення круїзного лайнера AIDAaura з 1,2 тисячі пасажирів на борту через підозри на коронавірус. Про це повідомляє NRK.

Повідомляється, що судно, яке напередодні прибуло з Гамбурга (Німеччина), повинно було покинути порт 2 березня, однак його затримали на добу через підозри на захворювання коронавірусом у двох людей на борту лайнера. Тиждень тому вони контактували з осіб, у якого пізніше був зафіксований коронавірус.

"Ми отримали повідомлення від представника судна про те, що там знаходяться дві людини, у яких може бути коронавірус. Вони хотіли, щоб ці люди здали аналізи", - повідомили в місцевій лікарні громади Хаугесунн Тейс Квале.

На даний момент двоє громадян Німеччини перебувають в ізоляції на борту лайнера. Результати тестів на коронавірус очікуються сьогодні, 3 березня.

Нагадаємо, 2 березня евакуювали всіх пасажирів і членів екіпажу з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував з 3 лютого на карантин через спалах коронавіруса в порту біля берегів Японії.

Зазначимо, у Норвегії перший випадок коронавіруса був зафіксований 26 лютого. Коронавірус зафіксували у людини, який прибув раніше з Китаю.

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