Два "Шахеда" за один вылет. Пилот МиГ-29 рассказал, как уничтожал вражеские дроны

Как рассказали в ведомстве, вражеские цели уничтожил летчик по имени Павел. Он получил задачу по уничтожению сначала одних целей, а после и другой.

"Ощущение уверенности было. Поднимался в небо с одного из оперативных аэродромов. Перед полетом "поздоровался" с самолетом, мысленно сказал, что сбить "Шахед", - рассказал Павел.

Павел - пилот фронтового истребителя МиГ-29. Его задача – работа в небе во время отражения российских массированных комбинированных ракетно-авиационных ударов.

"Сбивать малоразмерные и малоскоростные ударные дроны не так просто, как кажется. Надо все тщательно просчитать: скорость самолета, свои маневры в небе. Но мы хорошо подготовлены, много тренировались и тренируемся, чтобы эффективно бороться с ударными дронами "Шахед". Конечно, чувствуешь радость, что удалось уничтожить цель. Но это длится считанные секунды, далее снова сердишься на выполнении следующих полетных задач", - говорит Павел.

По его словам, над победой Украины в небе трудится большое количество людей на земле. Это техники и инженеры, поддерживающие самолет готовым к боевому вылету.

"Работаем в режиме 24 на 7. Выявить цель помогают боевые расчеты радиотехнических подразделений, зайти на нее - персонал пунктов наводнения авиации. Это слаженная работа большого коллектива. Рад, что я - нахожусь именно здесь и именно так помогаю своей стране победить агрессора", - подчеркнул пилот.

Ночная воздушная атака РФ

Напомним, вечером 27 июня российские войска запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". Позднее в ту же ночь было известно о запуске кафирами крылатых ракет типа "Калибр", а также о взлете МиГ-31К, который является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал", и об угрозе авиаударов от тактической авиации противника.

Сообщалось также о взрывах в Хмельницкой области, которые произошли по меньшей мере четырежды за ночь. Кроме того, в районе Киева был слышен взрыв. Столичные власти не давали объяснений, однако в сети писали о работе ПВО в Киеве и области.

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