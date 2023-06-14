Два россиянина с помощью дронов следили за парламентом Швеции. Их задержали, - СМИ

В Швеции задержали двух россиян, которые запускали дроны над центром Стокгольма и снимали на видео здание парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet .

Отмечается, что дроны заметили над Риксдагом (парламент Швеции - ред.) и правительственными кварталами во вторник в 15:00.

Полиция поспешила на место происшествия, где по подозрению в нарушении Закона о безопасности полетов и авиации были арестованы два человека.

По данным Aftonbladet, двое задержанных являются гражданами России. Согласно протоколам, оборудование для дронов и компьютеры были изъяты после обыска в номере отеля.

Прокурор Туве Форшаллен подтвердил, что два человека уже арестованы за незаконную съемку охраняемых объектов. Пока что следствие находится на ранней стадии и больше никакой информации об этом инциденте пока что неизвестно.

Российские шпионы в Европе

За последние несколько лет латвийским силовикам удалось поймать нескольких мужчин, помогавших спецслужбам России и Беларуси. Шпионы в основном следили за военной инфраструктурой страны.

Также Politico сообщало, что Россия пытается оправиться от прошлогодней скоординированной массовой высылки сотрудников российской разведки, работавших в Европе под дипломатическим прикрытием.

Издание Yle писало, что десятки русских шпионов могли работать или работают в странах Северной Европы под видом дипломатов. Они являются сотрудниками Службы внешней разведки, ГРУ или ФСБ.