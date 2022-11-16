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Два реактора Хмельницкой АЭС были остановлены из-за ракетных ударов, - МАГАТЭ

Фото: миссия по ядерной безопасности МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вчера Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) потеряла полный доступ к электросети более чем на 9 часов из-за ракетных ударов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Вчера Хмельницкая атомная электростанция потеряла полный доступ к электросети более чем на 9 часов из-за военных атак в стране, заставив ее временно полагаться на дизельные генераторы для резервного питания", - говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что при отключении электроэнергии два реактора ХАЭС были остановлены, что приостановило подачу электроэнергии.

"Это было очень тревожное развитие событий. Это показывает потенциальные риски для ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкиваются все ядерные объекты Украины во время этой ужасной войны", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по просьбе правительства Украины в ближайшие недели направит миссии экспертов на Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую атомные электростанции, а также в Чернобыльскую АЭС .

Также ранее мы писали, что украинские сотрудники Запорожской АЭС работают под постоянным давлением . Это может повлиять на ядерную сохранность станции.

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МАГАТЭХмельницкая АЭСракетный удар