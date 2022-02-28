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Два пункти обігріву та польова кухня. На вокзалі Києва функціонує гуманітарний центр

Автор: Кароліна Гайдук

На Центральному залізничному вокзалі столиці працює гуманітарний центр. Тут функціонують два пункти обігріву та польова кухня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УЗ у своєму Telegram-каналі.

Крім того, на території вокзалу працює 60 волонтерів, які володіють іноземними мовами. Також у доступі є послуги психолога.

"На вокзалі задіяні групи, які стежать за порядком та допомагають із посадкою у поїзди. Зараз на вокзал прибуло вже 7 тонн гуманітарної продукції", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що Укрзалізниця призначила додаткові потяги, які допоможуть дістатися кордонів ЄС.

Зазначимо, що перетнути кордон України залізницею можна лише за наявності біометричного паспорта.

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Київ