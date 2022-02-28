Два пункти обігріву та польова кухня. На вокзалі Києва функціонує гуманітарний центр

На Центральному залізничному вокзалі столиці працює гуманітарний центр. Тут функціонують два пункти обігріву та польова кухня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УЗ у своєму Telegram-каналі.
Крім того, на території вокзалу працює 60 волонтерів, які володіють іноземними мовами. Також у доступі є послуги психолога.
"На вокзалі задіяні групи, які стежать за порядком та допомагають із посадкою у поїзди. Зараз на вокзал прибуло вже 7 тонн гуманітарної продукції", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, що Укрзалізниця призначила додаткові потяги, які допоможуть дістатися кордонів ЄС.
Зазначимо, що перетнути кордон України залізницею можна лише за наявності біометричного паспорта.