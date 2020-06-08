Два населених пункти в Одеській області закрили на карантин

В Одеській області два населених пункти закрили на карантин через спалах COVID-19. Так, в селах Криничне і Дмитрівка встановлюють контрольно-пропускні пункти.

Про це у Facebook повідомила прес-служба Болградської райдержадміністрації.

Повідомляється, що станом на сьогодні в Болградському районі зареєстровано 34 випадки захворюваності COVID-19.

"У зв'язку зі спалахом прийнято рішення заборонити в районі діяльність установ культури, здійснення міжобласних пасажирських перевезень автомобільним транспортом, шлях проходження яких пролягає через Болградський район, роботу установ загальної середньої освіти, які здійснюють підготовку пунктів проведення ЗНО, у тому числі пробного тестування", - йдеться в повідомленні

Крім того, з завтрашнього дня в селах Дмитрівка та Криничне запроваджується особливий режим в'їзду-виїзду. На період запровадження особливого режиму через села заборонено проводити регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення у приміському та міжміському сполученні, а також проведення релігійних заходів та діяльність закладів харчування.

Головному санлікарю району доручили запровадити облік осіб, які в'їжджають на територію населених пунктів, забезпечити їм самоізоляцію, температурний контроль водіїв, пасажирів і громадян, які перетинають КПП.

"Після поліпшення епідеміологічної ситуації в цих населених пунктах карантинні заходи будуть ослаблені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у дитячому будинку в Броварах виявили спалах коронавірусу.