Два направления на фронте остаются самыми тяжелыми: новая сводка Генштаба

Силы обороны Украины сегодня, 7 января, отбили многочисленные атаки российских захватчиков. Самые горячие бои идут на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
По состоянию на 22:00 7 января украинские войска отбили 255 боевых столкновений, не дав противнику продвинуться вглубь нашей территории.
За день российские войска нанесли один ракетный и 16 авиаударов, применили две ракеты и сбросили 66 управляемых авиабомб. Для атак также использовано 2353 дроны-камикадзе и осуществлено 2363 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.
На отдельных направлениях ситуация следующая:
Северо-Слобожанское и Курское: отражено 3 штурмовых действия, 64 обстрела, в том числе 2 - из РСЗО.
Южно-Слобожанское: 14 штурмов в районах Волчанск, Старица, Зеленое и других. Один бой продолжается.
Купянский: 12 попыток прорыва, 5 боестолкновений еще незавершены.
Лиманский: 15 атак, три боя продолжаются.
Славянский: отбито 5 штурмов вблизи Северска и Пазено.
Краматорский: 9 атак в районах Васюковка, Миньковка, Часовой Яр.
Константиновский: 19 атак на позиции наших подразделений.
Покровский: 72 атаки; обезврежено 165 оккупантов, из них 128 безвозвратно, уничтожено 2 танка, 3 БМП, 8 авто, 39 БпЛА и несколько укрытий.
Александровский: 15 попыток прорыва.
Гуляйпольский: 37 боестолкновений, 8 еще продолжаются.
Ореховский: 4 атаки на Степногорск и Приморское.
Приднепровский: 2 безрезультатные атаки на Антоновский мост.
На остальных направлениях значительных изменений не зафиксировано. Украинские военные продолжают решительную оборону и наносят серьезные потери врагу.
С начала 2026 года российские захватчики активизировали обстрелы и штурмы на всех направлениях фронта, пытаясь прорвать оборону Украины.
Силы обороны стабильно дают отпор, уничтожая технику, живую силу и беспилотники врага.
Предыдущие дни также отмечались высокой интенсивностью боевых действий, в частности на Покровском и Лиманском направлениях.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия несет большие потери в живой силе и технике, что демонстрирует интенсивность боев и постепенное истощение ее военного потенциала.
С начала полномасштабного вторжения общие ориентировочные потери российских войск составляют около 1 214 500 человек. За минувшие сутки враг потерял примерно 1040 солдат.