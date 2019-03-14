За два місяці поліції добровільно здалися 10 бойовиків

Вони мають шанс звільнитися від кримінальної відповідальності, якщо не скоювали тяжких злочинів

С начала года 10 бывших боевиков, воевавших на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований, добровольно сдались украинским правоохранителям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, среди этих боевиков есть и те, кто стоял у истоков оккупации в 2014 году, и "новые кадры", которые уже сейчас подались до террористов, но вернулись разочарованными.

Также в полиции констатируют, что все больше участников незаконных вооруженных формирований сами сдаются правоохранителям. В этом случае государство гарантирует им шанс на освобождение от уголовной ответственности – при условии, что они не совершали тяжких преступлений.

Согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, которое находилось в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

РБК-Украина писало, что 12 марта в Бахмуте (Донецкая область) правоохранителям добровольно сдались два участника бандформирований.

Ранее сообщалось, что боевика, который охранял обломки сбитого самолета рейса MH17, пограничники из состава Объединенных сил задержали в Торецку. Он почти два месяца осуществлял охрану остатков самолета и вещественных доказательств и подтвердил информацию, что ракета, которой был сбит "Боинг", была выпущена из района оккупированного в то время российскими наемниками населенного пункта Грабово Шахтерского района Донецкой области.