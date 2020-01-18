Список найбагатших людей Forbes вперше в році змінив лідера

Фото: Бернар Арно (commons.wikimedia.org)

Президент Louis Vuittonn Moеt Hennessy Бернар Арно і члени його сім'ї зайняли перше місце в списку Forbes

Президент Louis Vuittonn Moеt Hennessy Бернар Арно і члени його сім'ї зайняли перше місце в списку найбагатших людей світу журналу Forbes, обігнавши засновника Amazon Джеффа Безоса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг видання.

Йдеться про список, який відслідковує зміну їх станів в режимі реального часу. Так, стан сім'ї Арно журнал оцінює в 117 млрд доларів, в той час як Безоса - 115,6 млрд.

На третьому місці - засновник Microsoft Білл Гейтс з 110,6 млрд доларів, за ним слід Уоррен Баффетт з 90,6 млрд. П'ятірку рейтингу замикає Марк Цукерберг з 82,2 млрд.

Нагадаємо, статки 500 найбагатших людей світу збільшились на 25% в 2019 році, вони заробили 1,2 трлн доларів і їх сукупний статок досягло 5,9 трлн дол. Лідером по зростанню доходів став президент групи компаній Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно. За рік його статки збільшилися на 36,5 млрд доларів. Він піднявся в списку мільярдерів Bloomberg на третє місце і став одним з трьох людей в світі, чий чистий капітал становить не менше 100 млрд доларів.

172 мільярдера США з рейтингу збільшили стан в цілому на 500 млрд доларів. Наприклад, глава Facebook Марк Цукерберг додав 27,3 млрд доларів, а співзасновник Microsoft Білл Гейтс - 22,7 млрд доларів.

Представництво Китаю в рейтингу виросло до 54 чоловік. Найбільш видатним визнаний зростання багатства засновника виробляє побутову техніку Midea Group Хе Сянцзяня, який збільшив свої статки на 79% до 23,3 млрд.