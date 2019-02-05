Два матчі відбору Євро-2020 збірна України проведе на "Арені Львів"

Стадіон прийме поєдинки проти Сербії (7 червня) і Люксембурга (10 червня)

Поединки отборочного турнира Евро-2020 против команд Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня) национальная сборная Украины проведет во Львове на стадионе "Арена Львов". Об этом сообщается на сайте ФФУ.

Соответствующие решение принял Исполком, рассмотрев гарантийные письма Министерства молодежи и спорта Украины, Львовской областной государственной администрации, Федерации футбола Львовской области, ГП "Арена Львов" и учитывая предложения тренерского штаба национальной сборной.

Обе встречи начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Стартовую игру отбора к Евро-2020 сборная Украины проведет в Лиссабоне против действующих чемпионов континента - португальцев. Матч состоится 22 марта.

Напомним, УЕФА заплатит участникам Евро-2020 рекордные призовые.