Потери России за 7 дней в войне: 4 тысячи оккупантов, 400 единиц техники и 73 БПЛА

За неделю, с 24 по 30 апреля, украинские военные ликвидировали 4090 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 400 единиц техники, 21 ракету и 73 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram .

Напомним, по данным министра обороны Алексея Резникова, общие потери Украины в войне с Россией меньше количества жертв от землетрясений в Турции.

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