Потери России за 7 дней в войне: 4 тысячи оккупантов, 400 единиц техники и 73 БПЛА
Фото: стали известны потери России в войне в Украине за неделю с 24 по 30 апреля (GettyImages)
За неделю, с 24 по 30 апреля, украинские военные ликвидировали 4090 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 400 единиц техники, 21 ракету и 73 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 24-30.04 ориентировочно составили:
- личного состава 4090 человек ликвидировано,
- танков - 24 ед,
- боевых бронированных машин - 58 ед,
- артиллерийских систем - 77 ед,
- РСЗО - 5 ед,
- средств ПВО - 6 ед,
- самолетов - 0 ед,
- вертолетов - 0 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 73,
- крылатых ракет – 21,
- кораблей /катеров - 0 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 112 ед,
- специальной техники - 18.
Напомним, по данным министра обороны Алексея Резникова, общие потери Украины в войне с Россией меньше количества жертв от землетрясений в Турции.
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