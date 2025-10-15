Два шага к эффективному самоуправлению на местах. Шуляк рассказала, как движется их реализация

Для создания системы эффективного местного самоуправления парламент и правительство должны реализовать два важных шага - принять законопроекты о надзоре за законностью решений местного самоуправления, а также о разграничении его полномочий. Более того, эти два пункта являются обязательствами Украины по программе Ukraine Facility, и по некоторым государство уже сорвало дедлайны.

Об этом во время экспертного обсуждения "Местное самоуправление в Украине: современное состояние, вызовы, перспективы в условиях евроинтеграции" сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина .

Она подчеркнула: реформа децентрализации, которая стартовала еще в 2014 году, может считаться одной из самых успешных, однако не по всем параметрам. Один из наиболее показательных - насколько жизнь в той или иной громаде стала качественнее. Прежде всего в том, что касается качественных публичных услуг.

"Вместе с тем нужно учитывать и то, что в дальнейшем у нас в перспективе - как именно будут развиваться аспекты, которые в 2014 году дали старт в виде реформы децентрализации. Прежде всего мы делаем это для людей, которые должны ощущать на себе все эти действия. Неважно, принимаем ли мы законопроекты, или постановления, принимаем концепции, или стратегируем. Все должно иметь влияние на жизнь людей в той или иной общине", - акцентировала Шуляк.

Сейчас, пояснила она, перед парламентом стоит важнейшая и одновременно уже неотложная задача по окончательному принятию рамочного законопроекта о надзоре за законностью решений ОМС. Это, напомнила народный депутат, уже третья попытка. Сначала был законопроект №4298, потом - №13150, который парламент отклонил во втором чтении в прошлом месяце, и именно он предусматривал создание цифрового реестра, который помогал бы осуществлять такой надзор.

"Но наконец мы смогли провести через первое чтение законопроект №14048, при подготовке которого учли пожелания всех стейкхолдеров и профильных ассоциаций. Однако, когда он выйдет на второе чтение, в каком виде, пока сложно сказать. Есть все шансы, что законопроект будет еще более рамочный, чем мы его приняли за основу. Но он является одним из индикаторов Ukraine Facility, дедлайны по которому Украина уже сорвала", - отметила парламентарий.

По ее словам, еще один очень важный шаг - разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, в связи с изменением административно-территориального устройства. Несмотря на то, что необходимость этого шага государство обсуждает уже 5 лет, соответствующего законопроекта еще нет. Но он крайне необходим, поскольку также является частью обязательств Украины по Ukraine Facility.

"Что означает невыполнение индикаторов? Все просто - это средства, которые недополучил госбюджет. Напомню, по условиям Ukraine Facility мы получаем от ЕС до 2027 года 50 млрд евро. Они поступают определенными траншами за выполнение того или иного индикатора, для которого установлен свой дедлайн. Итак, нам нужно очень активно поработать и в конце концов принять нужные законопроекты, поскольку это не только качество работы ОМС, но и обороноспособность нашей страны", - резюмировала Елена Шуляк.