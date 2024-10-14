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"Какое путешествие!". Костюк официально завершила сезон-2024

Понедельник 14 октября 2024 16:44
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"Какое путешествие!". Костюк официально завершила сезон-2024 Фото: Марта Костюк решила отдохнуть перед следующим сезоном (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Марта Костюк объявила о завершении выступлений в 2024 году. Она сохранит статус сильнейшей отечественной теннисистки до конца нынешнего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

22-летняя украинка подытожила соревновательный год специальным постом в соцсети с самыми забавными и успешными моментами 2024-го. Национальный лидер в теннисе досрочно ушла в отпуск.

"POV: ты живешь собственную лучшую жизнь. Сезон-2024 – часть истории. Какое путешествие! Реальность: это счастливый ролик. Было много трудных и сложных моментов, а также счастливых, но мы не хотели бы, чтобы было по-другому", – написала Костюк.

Последним для первой ракетки Украины турниром в этом году стал Wuhan Open. В печально известном китайском городе она одолела два раунда, а в 1/8 финала уступила Кори Гауфф. Американка победила в двух сетах (6:4, 6:1).

Марта Костюк в сезоне-2024

В общей сложности провела 54 поединка во всех турнирах, в которых одержала 34 победы. Больше всего – на "харде" (24 матча, 12 побед). В июне стала первой ракеткой Украины, обойдя самую титулованную соотечественницу в истории Элину Свитолину.

На Australian Open и Олимпиаде в Париже дошла до четвертьфиналов, а на Уимблдонском турнире и Открытом чемпионате США пробилась в 3-е раунды соревнований. Проиграла одиночные финалы в американском Сан-Диего и немецком Штутгарте. В парном разряде "Ролан Гарроса" вылетела в полуфинале.

В свежей версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 17-е место. Этот результат остается наивысшим достижением в карьере уроженки Киева.

К слову, ранее Калинина покинула топ-50 классификации WTA.

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Теннис Марта Костюк
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