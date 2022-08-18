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Два роки тероризували Україну. СБУ викрила анонімних мінерів

Ілюстративне фото: СБУ викрила анонімних мінерів (facebook.com/ssu mariupol)
Автор: Іван Носальський

Співробітники Служби безпеки України викрили двох регіональних керівників групи FR Destructor. Вони два роки поширювали фейкові повідомлення про мінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці викрили хакерів за місцем проживання після чергового фейкового повідомлення про мінування інфраструктури на західній Україні.

В результаті досудового розслідування з'ясувалося, що керівники групи FR Destructor причетні до "мінування" громадського транспорту, навчальних закладів та ТРЦ у великих містах.

Для відправки анонімних повідомлень про мінування зловмисники використовували спеціальні комп'ютерні програми, які приховували їх місце розташування. Також вони шукали в соцмережах користувачів, яких задіяли в поширенні неправдивої інформації за винагороду.

Мінери за свою "роботу" отримували гроші від координатора з РФ. В ході обшуків у них вилучили комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Всі акаунти зловмисників були заблоковані.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, у Львові невідомий повідомив про масове мінування перед зустріччю президента України Володимира Зеленського з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

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