Два газовых хранилища Украины попали под удар, - "Нафтогаз"

"Хранилища продолжают работать. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, к счастью сотрудники не пострадали.

Атака 11 апреля

Напомним, в ночь на 11 апреля россияне нанесли по Украине массированный воздушный удар с применением крылатых, баллистических и аэробалистических ракет ("Кинжал"), а также дронов-камикадзе.

Российские войска применили более 80 дронов и ракет. Основной удар дронов пришелся на Львовскую область. Силами ПВО уничтожено 57 воздушных целей.