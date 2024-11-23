Генштаб о потерях РФ: за время полномасштабной войны почти 730 тысяч солдат

За последние сутки с 22 на 23 ноября российскиая армия потеряла на фронте 1420 солдат. Всего потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины составляют 729 720 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генерального штаба ВСУ.

Напомним, что по состоянию на вечер 22 ноября, на фронте с начала суток зафиксировали 187 боевых столкновений. Больше всего боев было на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.