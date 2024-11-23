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Генштаб о потерях РФ: за время полномасштабной войны почти 730 тысяч солдат

Суббота 23 ноября 2024 08:06
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Генштаб о потерях РФ: за время полномасштабной войны почти 730 тысяч солдат Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки с 22 на 23 ноября российскиая армия потеряла на фронте 1420 солдат. Всего потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины составляют 729 720 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава –=- около 729 720 (+1420) человек;
  • танков - 9419 (+20) ед.;
  • боевых бронированных машин - 19 192 (+36) ед.;
  • артиллерийских систем - 20 760 (+24) ед.;
  • РСЗО - 1254 ед.;
  • средства ПВО - 1004 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 365 (+105) ед;
  • крылатых ракет - 2764 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 850 (+73) ед;
  • специальной техники - 3678 (+3) ед.

Генштаб о потерях РФ: за время полномасштабной войны почти 730 тысяч солдат

Напомним, что по состоянию на вечер 22 ноября, на фронте с начала суток зафиксировали 187 боевых столкновений. Больше всего боев было на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

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