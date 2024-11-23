Генштаб о потерях РФ: за время полномасштабной войны почти 730 тысяч солдат
Фото: украинские военные (Getty Images)
За последние сутки с 22 на 23 ноября российскиая армия потеряла на фронте 1420 солдат. Всего потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины составляют 729 720 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава –=- около 729 720 (+1420) человек;
- танков - 9419 (+20) ед.;
- боевых бронированных машин - 19 192 (+36) ед.;
- артиллерийских систем - 20 760 (+24) ед.;
- РСЗО - 1254 ед.;
- средства ПВО - 1004 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 365 (+105) ед;
- крылатых ракет - 2764 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 850 (+73) ед;
- специальной техники - 3678 (+3) ед.
Напомним, что по состоянию на вечер 22 ноября, на фронте с начала суток зафиксировали 187 боевых столкновений. Больше всего боев было на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.
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