За два дня до "Шахтера". "Марсель" неожиданно уволил главного тренера
Руководство французского "Марселя" указало на дверь наставнику команды Дженнаро Гаттузо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
46-летний специалист уволен с должности коуча провансальцев. Он проработал на "Велодроме" полгода.
Гаттузо лишился работы на фоне 7-матчевой серии "Марселя" без побед во всех турнирах. Накануне "Олимпик" потерпел поражение от скромного "Бреста" в чемпионате Франции (0:1), хотя играл в большинстве с 60-й минуты. Перед этим гранд вылетел из Кубка Франции от "Ренна" (1:1, пенальти – 8:9).
Итальянский тренер возглавил "Марсель" в сентябре. Он сменил в должности испанца Марселино, начавшего работу с провансальцами только летом. Во главе "Олимпика" Гаттузо провел 24 матча во всех турнирах, в которых одержал всего 9 побед.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, новым наставником "Марселя" станет Жан-Луи Гассе. 70-летний специалист до недавнего времени тренировал сборную Кот-д'Ивуара, но был уволен после группового этапа Кубка африканских наций. С провансальцами он будет работать минимум до конца сезона.
К слову, ранее "Шахтер" расписал ничью с "Марселем" с голом в добавленное время.
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