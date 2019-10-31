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У Канаді в стрілянині постраждали підлітки

Новини » Надзвичайні події     31.10.2019 - 08:59
У Канаді в стрілянині постраждали підлітки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждало 5 підлітків, віком від 16 до 18 років

У канадському місті Торонто в результаті стрілянини, яка сталася вночі 31 жовтня постраждали 5 підлітків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Canada.

Як повідомляється, до житлового будинку на північному заході міста під'їхав чорний автомобіль з водієм та двома пасажирами. З автомобіля вийшли дві людини та направилися в будинок, де відкрили стрілянину. Нападники скоїли не менше 20 пострілів по підліткам, які знаходилися в коридорі.

Зазначається, що в результаті збройного нападу постраждало 5 підлітків, зокрема, четверо було госпіталізовано з серйозними пораненнями. Вік постраждалих від 16 до 18 років.

За словами керівника місцевої поліції Марка Сондерса, напад на молодь був скоєний ціленаправлено. Правоохоронці розшукують підозрюваний.

Нагадаємо, раніше в американському штаті Каліфорнія сталася стрілянина під час вечірки в місті Лонг-Біч. В результаті стрілянини постраждали 9 осіб та троє загинули. Постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

Також РБК-Україна писало, що у штаті Техас невідомий влаштував стрілянину на зустрічі випускників філії університету A&M. В результаті події загинули щонайменше дві людини і більше 10 отримали поранення. Всього на вечірці було близько 100 осіб.

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