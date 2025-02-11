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"Два блока за год". Герус пояснил, что будет с ЗАЭС в случае возвращения под контроль Украины

Украина, Вторник 11 февраля 2025 15:14
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"Два блока за год". Герус пояснил, что будет с ЗАЭС в случае возвращения под контроль Украины Фото: Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов, Александр Белоус

После возвращения контроля над Запорожской АЭС Украина сможет за год запустить два блока из шести. Это предварительный анализ на основе имеющих данных.

Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус в интервью РБК-Украина.

"Когда у нас будет контроль над станцией, то в течение года ее можно будет вернуть к полноценной работе. "Укрэнерго" рассчитывает на введение в действие двух блоков. Со временем может быть больше", - сказал он.

Но, по его словам, это будет зависеть от гарантий безопасности, уровня активности бизнеса.

"В целом очень много условий и предположений. Поскольку качественное прогнозирование невозможно, то сделали какое-то минимальное", - рассказал Герус.

По его мнению, для россиян с точки зрения их энергосистемы ЗАЭС не имеет особо важного значения.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция - была оккупирована российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года. Россияне разместили на территории ЗАЭС военную технику. Сейчас станция не работает и получает электроэнергию из сети Украины.

Национальный банк в начале 2023 года отмечал, что в случае возвращения контроля над ЗАЭС, ее интеграция в энергосистему допускается только во втором полугодии 2024 года из-за вероятного заминирования территории и повреждения оборудования.

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Запорожская АЭС
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