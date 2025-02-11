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"Два блоки за рік". Герус пояснив, що буде з ЗАЕС у разі повернення під контроль України

Україна, Вівторок 11 лютого 2025 15:14
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"Два блоки за рік". Герус пояснив, що буде з ЗАЕС у разі повернення під контроль України Фото: Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Після повернення контролю над Запорізькою АЕС Україна зможе за рік запустити два блоки з шести. Це попередній аналіз за наявних даних.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна.

"Коли у нас буде контроль над станцією, то протягом року її можна буде повернути до повноцінної роботи. "Укренерго" розраховує на введення в дію двох блоків. З часом може бути більше", - сказав він.

Але, за його словами, це буде залежати від гарантій безпеки, рівня активності бізнесу.

"Загалом дуже багато умов і припущень. Оскільки якісне прогнозування неможливе, то зробили якесь мінімальне", - розповів Герус.

На його думку, для росіян з точки зору їх енергосистеми ЗАЕС не має особливо важливого значення.

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими військами на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. Росіяни розмістили на території ЗАЕС військову техніку. Зараз станція не працює та отримує електроенергію з мережі України.

Національний банк на початку 2023 року відзначав, що у разі повернення контролю над ЗАЕС, її інтеграція в енергосистему припускається лише в другому півріччі 2024 року через вірогідне замінування території та пошкодження обладнання.

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Запорізька АЕС
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