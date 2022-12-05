RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Два автодрома готовы заменить Шанхай в календаре Формулы-1: определился фаворит

Фото: "Феррари" на трассе Международного автодрома Алгарве (facebook.com/AutodromodoAlgarve)
Автор: Антон Федорцив

Несколько стран проявили интерес к замене Гран-при Китая в графике этапов грядущего сезона Королевских автогнок. Первым кандидатом стала Португалия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LUSA.

Ряд промоутеров готов заменить Шанхай в календаре Формулы-1. За место китайского этапа в графике гонки будут соревноваться трассы в Портимау и Стамбуле.

"Позиция Португалии сейчас лучше. Но есть и другие страны-претенденты, в том числе и Турция. Для нас все будет зависеть от финансирования. Хотя взнос на право проведения гонки и значителен, но эти инвестиции прекрасно окупаются", – рассказал глава автомобильной федерации Аморим.

Международный автодром Алгарве в Портимау принимал Гран-При Португалии в 2020-2021 гг. Обе гонки выиграл пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. В свою очередь в 1984-1996 гг. португальский этап F1 проходил в Эшториле.

Китай потерял право на проведение гран-при в 2023 году из-за жесткой политики властей по противодействию COVID-19. Официальный Пекин отказался смягчать карантинные меры для пилотов и персонала команд Королевских автогонок. Последний этап в Шанхае состоялся в 2019-м.

К слову, ранее "Макларен" объявил имена пилотов на первый сезон в Формуле E.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1