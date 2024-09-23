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"Очень важный успех": На складе в Торопце уничтожен запас оружия на 2-4 месяца войны

Украина, Понедельник 23 сентября 2024 09:38
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"Очень важный успех": На складе в Торопце уничтожен запас оружия на 2-4 месяца войны Фото: Склад в Торопце содержал оружие на 2-4 месяца войны (скрин видео)
Автор: Александр Белоус

На российском складе в Торопце был уничтожен запас боеприпасов на 2-4 месяца. Это не прекратит войну, но снизит интенсивность использования вооружений.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram. .

"Уничтоженный склад россиян в Торопце – это от 2 до 4 месяцев войны по боеприпасам", – напивал он.

По его словам, стратегические склады существуют для скопления ресурсов на длительную войну. Его уничтожение не означает, что война прекратится сейчас, но это лишает российскую военную логистику возможностей продлить ее дольше и местами снизит интенсивность использования вооружений.

"Очень важен успех", - добавил Коваленко.

Ликвидация склада в Торопце

Напомним, в ночь на 18 сентября Силы обороны Украины атаковали большой склад с боеприпасами и ракетами в Торопце Тверской области России. Там хранили и ракеты "Искандер", С-300, С-400. Также здесь формировался запас северокорейских ракет KN23.

Как сообщала британская разведка, взрыв, раздавшийся на складе в Торопце после удара, эквивалентен землетрясению.

По данным эстонской разведки, из-за удара по складу в Торопце Россия потеряла снарядов на 2-3 месяца. Сдетонировало 30 тысяч тонн взрывоопасных боеприпасов, это 750 тысяч снарядов. Если брать среднюю боевую скорость, Российская Федерация выпускает 10 тысяч снарядов в неделю.

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