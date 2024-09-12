Очень хорошая новость для Харрис: как цены на бензин могут определить исход выборов в США

Американские автомобилисты увидят, как цены на бензин впервые за более чем три года упадут ниже 3 долларов за галлон уже в следующем месяцев. Это произойдет незадолго до того, как они пойдут голосовать на ноябрьских выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Более низкие цены на бензин, в основном из-за слабого спроса на топливо и падающих цен на нефть, стали облегчением для потребителей, которые боролись с рекордно высокими расходами на топливо, которые подстегнули инфляцию. Более низкие цены также могли бы помочь вице-президенту Камале Харрис и другим демократам отразить резкую критику со стороны республиканцев по поводу цен на заправках.

По данным ассоциации автомобилистов AAA, по состоянию 11 сентября средняя цена на обычный бензин по стране составила 3,25 доллара за галлон, что на 19 центов меньше, чем месяц назад, и на 58 центов меньше, чем год назад.

Средний показатель должен опуститься ниже 3 долларов за галлон к концу октября, если не раньше, поскольку летний сезон вождения закончится, а розничные торговцы начнут продавать более дешевое зимнее топливо в ближайшие недели, сказал Патрик Де Хаан, аналитик GasBuddy.com. В Северной Каролине, которая считается колеблющимся штатом на президентских выборах 5 ноября, цены на заправках уже упали ниже 3 долларов (1,26 долларов за литр).

"Американцы наверняка запомнят цену, которую они видят, подъезжая к избирательным участкам, так что это определенно хорошая новость для Харрис в ее предвыборной кампании против республиканца Дональда Трампа", - сказал Де Хаан.

Зависимость рейтинга от цен на бензин

Исследования Wells Fargo Investment Institute, среди прочих, показывают, что рейтинги одобрения президента США обратно пропорциональны ценам на бензин. Поэтому падение цен должно поднять демократов в этом избирательном цикле, сказал Джон ЛаФорж, глава стратегии реальных активов в инвестиционной консалтинговой фирме.

Президенты на самом деле не имеют прямого влияния на цены на бензин, которые движутся на основе глобальных основ спроса и предложения. Цены резко упали в этом году, потому что спрос оказался слабее, чем ожидалось, особенно в США и Китае . Нефти марки Brent упала с более чем 90 долларов за баррель в апреле до почти трехлетнего минимума в $70 во вторник.

Непредвиденным обстоятельством стал ураган "Франсин", который в среду обрушился на шельфовые нефтяные месторождения США, из-за чего цены на сырую нефть в США поднялись более чем на 2 доллара за баррель из-за опасений длительной остановки добычи.

В 2022 году цены на нефть достигли рекордного максимума, превысив 5 долларов за галлон, в основном из-за шоков предложения после вторжения России в Украину в то время, когда мировой спрос на топливо резко вырос из-за смягчения карантинных мер, введенных из-за COVID.

По словам Брайана Кессенса, старшего портфельного менеджера инвестиционной компании Tortoise, в этом году предложение было более стабильным, что способствовало снижению цен на нефтепродукты, поскольку нефтеперерабатывающие заводы работали по повышенным ставкам.

Ожидается, что спрос на бензин в США в этом году составит в среднем 8,92 млн баррелей в день, что примерно на 20 тысяч баррелей в день меньше, чем в прошлом году. Ранее оно ожидало, что спрос в 2024 году будет соответствовать прошлогоднему.

Тем не менее, этот уровень составляет 9% мирового спроса на нефть и делает США крупнейшим потребителем топлива в мире. Это придает цифре доллара за галлон дополнительную видимость в оценочной карте любого правительства.

Усиление Харрис

Республиканцы неоднократно обвиняли политику президента Джо Байдена в резком росте цен на бензин и инфляции во время его правления, однако Де Хаан заявил, что эти нападки теряют свою остроту из-за быстрого снижения цен на бензин.

Потребительские цены выросли на 2,5% за 12 месяцев по август, что является самым медленным ростом в годовом исчислении с февраля 2021 года, показали данные Министерства труда. Данные показали, что цены на бензин упали на 10% по сравнению с прошлым годом, что является самым большим годовым падением с июля 2023 года. Цены на бензин, измеряемые индексом потребительских цен, не росли с апреля.

По словам Тома Клозы, руководителя отдела энергетического анализа компании Oil Price International Service, влияние низких цен на бензин, скорее всего, будет наиболее ощутимо в колеблющихся штатах, которые в конечном итоге определят исход выборов.

По данным ассоциации автомобилистов AAA, средняя цена в Северной Каролине упала до 2,983 долларов за галлон, а в Висконсине - до 3,043 долларов.

По словам представителя ААА Эндрю Гросса, цены на дизельное топливо, менее заметный, но, возможно, более важный показатель экономического состояния страны, также движутся по схожей траектории из-за слабого спроса и высокого предложения.

Дизельное топливо в первую очередь используется в производстве и транспортировке товаров, однако более высокие затраты на него, перекладываемые на потребителей, могут привести к росту цен на все: от яиц до телевизоров.

По данным EIA, к 9 сентября средние цены на дизельное топливо по стране снизились до 3,56 доллара за галлон, что на 32 цента меньше, чем в начале года, и является самым низким показателем с октября 2021 года.

"Кто бы ни был следующим президентом, он определенно выиграет от снижения цен на топливо и серьезной дефляции", - сказал Клоза.